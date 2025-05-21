21 May 2025 13:09
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News ID: 85839708
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Gazze Medya Ofisi: Aç bırakma suçu devam ediyor

21 May 2025 13:09
News ID: 85839708
Gazze Medya Ofisi: Aç bırakma suçu devam ediyor

Tahran, İRNA- Gazze Medya Ofisi, milyonlarca Filistinliye önelik aç bırakma suçunun sürmesine karşı uyarıda bulundu.

Gazze Şeridi’ndeki Devlet Medya Ofisi yayımladığı bir raporda, bölgedeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını vurgulayarak milyonlarca Filistinlinin kasıtlı olarak aç bırakılması yönündeki suçun devam etmesine karşı uyarıda bulundu.

Rapora göre, tam 80 günlük tam kuşatma süresince Gazze Şeridi’nde 326’dan fazla kişi açlık, yetersiz beslenme ve gıda ile ilaç eksikliği nedeniyle şehit düştü. 

Raporda ayrıca, bu süre zarfında 58 kişi doğrudan yetersiz beslenme nedeniyle, 242 kişi – ki çoğunluğu yaşlılardan oluşuyor – gıda ve ilaç yetersizliği sebebiyle ve 26 böbrek hastası da tedavi eksikliğinden dolayı şehit olduğu ifade edildi.

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