Pezeşkiyan: Şehit Reisi ve Hizmet Şehitleri'nin sade yaşamı, düşmanların iddialarına verilen en net cevaptır

Mesud Pezeşkiyan, bugün sabah Meclis'te düzenlenen “Şehid-i Cumhur ve Hizmet Şehitlerini Anma Töreni”nde yaptığı konuşmada “Hayatlarını halk için adayan bu aziz ve değerli şehitlere borçluyuz. Allah’tan diliyoruz ki bizler de onların halk için çıktığı bu yolda yürüyebilelim.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca “Şehit Reisi’nin annesini Meşhed’de ziyaret ettim; oldukça mütevazı, sıradan bir mahallede sade bir evde yaşıyordu. Tahran’daki evi de aynı şekildeydi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, sade bir bölgede, sıradan bir evde yaşıyordu. Diğer şehitlerimiz de oldukça sade kamu lojmanlarında kalıyorlardı.” dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında “Devrim karşıtları, İslami sistemin yöneticileri hakkında toplumda olumsuz propaganda yapıyorlar. Ama bizim hiçbir şey söylememize gerek yok; sadece bu insanların evlerine gidip görsünler. Bu azizlerin dürüstlüğü, sadeliği ve temizliği gözle görülebilecek kadar açık ve söylenen pek çok sözden daha etkilidir.” açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan “İşte o zaman anlıyoruz ki neden İran halkı tüm komplolara rağmen hâlâ devrimin arkasında duruyor. Çünkü halk, tüm varlığını hizmete adamış insanlarla muhatap. Bu, kıymeti ölçülemeyecek bir şeydir. Her biri farklı bir hayat yaşayabilir, sahip oldukları pozisyon ve yetenekle daha rahat koşullarda yaşayabilirdi ama bunu yapmadılar." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının başka bir bölümünde "Bazı insanların söyledikleri şeyler utanç verici. Trump, Suudi Arabistan’da ‘bunlar yiyor, götürüyor, çalıyor’ dedi. Oysa yeryüzünün en azılı hırsızları ve teröristleri, tüm dünyayı yağmalayanlar, başkalarına hırsızlık ve terör suçlaması yöneltiyor.” dedi.

Pezeşkiyan son olarak “Eğer biri çıkıp da ‘ülkemizi yağmalamanıza izin vermeyeceğiz’ derse, ona hırsızlık ve terör suçlaması yapıyorlar. Oysa asıl yağmacı ve terörist kendileridir. Gelip şehitlerimizin yaşam tarzını görsünler, sonra da herkesin gözleri önünde gerçekleştirdikleri yağmaların hesabını versinler.” ifadelerini kaydetti.