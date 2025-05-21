Irakçi: İsrail hiçbir kalıcı güvenlik yapısında yer alamaz

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi kaleme aldığı “Bölge İçin Yeni Bir Gerçeklik İnşa Etmek: Batı Asya’da Egemenlik İstikrarı ve Dayanışmaya Doğru” başlıklı makalesinde "Batı Asya bölgesi, iç içe geçmiş krizler ve artan baskıların şekillendirdiği derin bir istikrarsızlık döneminden geçmektedir. Bölge, karmaşık bir şekilde birbirine bağlı jeopolitik istikrarsızlık, kronik güvensizlik ve giderek kötüleşen insani krizlerle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Irakçi makalenin başka bir kısmında" On yıllardır çözülemeyen çatışmalar, dış müdahaleler ve çevresel yıkımlarla derinleşerek milyonlarca insanı yerinden etmiş ve umut vadeden ufukları karartmıştır. İklim değişikliği kaynaklı su kıtlığı ve kaynakların kötü yönetimi, birçok ülkede yaşamın temellerini tehdit etmektedir. Öte yandan savaşlar ve ekonomik çöküşlerin tetiklediği artan mülteci krizi, bölgeye büyük bir baskı oluşturmuş ve küresel düzeyde insani sonuçlar doğurmuştur." ifadelerine yer verdi

Irakçi ayrıca "Bu belirgin zorlukların ardında, tarihsel acılar ve siyasi kopukluklardan oluşan daha derin bir katman yatmaktadır. Yıllardır dış güçlerin dayattığı anlatılarla şekillenen devletler arası ilişkiler, kalıcı ve kolektif çözümlere ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir." dedi.