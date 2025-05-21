21 May 2025 10:08
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News ID: 85839399
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İrevani: İran'ın BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği iddiası asılsızdır

21 May 2025 10:08
News ID: 85839399
İrevani: İran'ın BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği iddiası asılsızdır

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, İran’ın BM’nin Yemen’e yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği yönündeki iddianın tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani konuşmasında "İran, her zaman BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişen herhangi bir faaliyete katılımı reddetmiştir." ifadelerine yer verdi. 

İrevani açıklamalarının devamında "Deniz güvenliği, seçici ya da tek taraflı yorumlara tabi olmamalı; bu mesele küresel düzeyde, uluslararası hukuk, ayrımcılık yapmama ilkesi ve devletlerin egemenliğine tam saygı temelinde korunmalıdır." dedi. 

BM Büyükelçisi son olarak "İran, uluslararası deniz hukukuna bağlı kalmaya devam etmekte ve deniz yollarının açık, güvenli ve hukuk temelli kalmasını sağlamak için tüm ilgili taraflarla sorumlu bir şekilde iş birliği yapmaktadır; deniz yolları zorbalıkla değil, hukukun üstünlüğüyle yönetilmelidir." vurgusunda bulundu.

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