İran, bölgede uluslararası ve jeopolitik sınırların değiştirilmesine kesinlikle karşıdır

Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Ermenistan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin önemine dikkat çekerek “Ermenistan, İran'ın komşuluk politikasında özel bir konuma sahiptir ve Tahran ile Erivan arasındaki ilişkiler sağlam tarihi ve kültürel temellere dayanmaktadır. Kafkasya'da kalıcı barış, bölgesel kalkınma için geniş fırsatlar yaratacaktır” dedi.

İran’da Müslümanlar ile Ermeniler arasında barışçıl bir şekilde süregelen birlikte yaşamaya dikkat çeken Nasirzade, bunu dinler arası etkileşimin başarılı bir modeli olarak tanımladı ve “İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikası, özellikle Ermenistan olmak üzere tüm komşularla ilişkileri güçlendirmektir ve bu yolda hiçbir engel İran’ı durduramaz” ifadelerini kullandı.

Nasirzade, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki barış görüşmeleri sürecini desteklediklerini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti’nin barış anlaşmalarının imzalanmasını desteklediğini ve bu süreci hızlandırmak için hazır olduğunu ifade etti.

Kafkasya’da kalıcı barışın bölgesel kalkınma için büyük fırsatlar sağlayacağını yineleyen Savunma Bakanı, İran’ın Ermenistan Başbakanı ile yapılan görüşmede Lider’in açıklamalarına da atıfta bulunarak, “İran, Ermenistan ile ilişkilerin gelişmesine önem vermektedir ve iş birliği, dış güçlerin baskılarından bağımsız ve karşılıklı çıkarlar temelinde devam edecektir” dedi.

Ayrıca, bölgesel sınırların bütünlüğünün ve istikrarının korunmasının İran’ın değişmez politikaları arasında yer aldığını yineleyen Nasirzade “İran ile Ermenistan arasındaki ortak sınır, iki milletin tarihi bağlantı yoludur ve Tahran bu sınıra yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyecektir” dedi.