Garibabadi: Tek taraflı yaptırımlar insan haklarını ihlal ediyor

Garibabadi, Tahran'da düzenlenen Uluslararası Tek Taraflı Yaptırımlar Konferansı’nın oturum aralarında, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkileri konusunda özel raportör Alena Douhan ile bir araya gelerek bu yaptırımların etkilerini görüştü.

Görüşmede Garibabadi, tek taraflı yaptırımların Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu tür yasa dışı eylemlerle yaptırım altındaki milletlerin insan haklarını ihlal eden yaptırım koyucu devletlerin sorumlu olduğunu ve hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, geçtiğimiz yıllarda özel raportör tarafından, yaptırım mağdurlarının seslerinin duyurulması için önemli çabalar sarf edildiğini, bunun da uluslararası toplumun bu insanlık dışı uygulamalara dikkatini artırdığını belirtti. Ancak tüm bu çabaların eksik halkasının, mağdurların adalete erişimi olduğunu ifade ederek, Tahran’daki konferansın bu yolda önemli bir adım olabileceğini kaydetti.

Garibabadi ayrıca, tek taraflı yaptırımların sistematik, yaygın ve kasıtlı bir şekilde sadece bugünkü nesillerin insan haklarını ciddi şekilde ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda yaptırım altındaki ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ederek, gelecekteki nesillerin de insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Özel Raportör Alena Douhan da bu önemli konferansa ev sahipliği yaptığı için İran’a teşekkür ederek, tek taraflı yaptırımların yasa dışı olduğunu ve insan hakları ile ülkeler üzerindeki kalıcı olumsuz etkilerine dikkat çekti. Douhan, adalete erişimin bu süreçte hayati önem taşıdığını ifade etti.