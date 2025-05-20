Pezeşkiyan: İran-Türkmenistan iş birliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin refahı ve güvenliğini temin eder

Cumhurbaşkanlığı resmî sitesine göre, Pezeşkiyan bugün Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, İran’ın komşularıyla, özellikle Türkmenistan’la, çok yönlü ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu vurgulayarak, İran’ın Türkmenistan’dan doğalgaz ithalatı konusunda ilgisinin yanı sıra, bu gazın bölge ülkelerine ihracı ve swap işlemleri için de yeterli kapasiteye ve etkin olanaklara sahip olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, İran ile Türkmenistan arasında kurulacak doğalgaz boru hattının, iç tüketim, ihracat ve swap amaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, doğalgaz alanındaki iş birliğinin yanı sıra, ekonomi, kültür, yatırım, ulaşım, transit geçiş ve diğer alanlarda Türkmenistan’la ortak iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti. Bu tür iş birliklerinin derinleştirilmesinin ve karşılıklı yatırımların artırılmasının, iki halk için kalıcı refah ve güvenliğin teminatı olacağını dile getirdi.

Pezeşkiyan, bu hedefin Türkmenistan Millî Lideri tarafından düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Zirvesi’nin de temel amacını oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Pezeşkiyan ayrıca, Türkmenistan hükümetinin önümüzdeki Hazar Denizi kıyısı ülkeleri zirvesine ev sahipliği yapma yönündeki çabalarına teşekkür ederek, Hazar Denizi’nin bölge ülkeleri için büyük bir çevresel ve doğal değer taşıdığını, bu nedenle ekolojik ve iklimsel şartlarının korunmasının tüm bölge için çevresel sağlığın garantisi anlamına geldiğini vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ise İran’da bulunduğu süre boyunca İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelere dair kapsamlı bir rapor sundu. Meredov, Türkmenistan’ın İran’la ekonomik iş birliğinde uzun vadeli perspektiflere sahip olduğunu ve tüm planlarını bu doğrultuda yaptığını ifade etti.

Meredov’un verdiği bilgiye göre, görüşmelerin ana başlıkları arasında " İran’a doğalgaz boru hattı inşası (iç tüketim, ihracat ve swap amaçlı), sınır ticaretinin geliştirilmesi, sınır pazarlarının düzenlenmesi, ortak ekonomik ve ticari yatırımlar ile Hazar Denizi'nin çevresel koşullarının korunması ve iyileştirilmesi" yer aldı.