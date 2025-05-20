Meclis, İngiltere Parlamentosu'nun Devrim Muhafızları Ordusu hakkındaki eylemini kınadı

Meclis Başkanlık Divanı üyesi Ahmed Nadiri, bugün Meclis Genel Kurulu’nda İngiltere Parlamentosu’nun bazı üyelerinin Devrim Muhafızları'nı terörist ilan etme talebine ilişkin milletvekillerinin yayımladığı bildiriyi okudu.

Bildiride "İslami Şura Meclisi, uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanarak ve ülkenin ulusal egemenliği, ulusal güvenliği ve silahlı kuvvetlerinin onurunu savunma yönündeki devrimci ve yasal görevine binaen, İngiliz Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan 550'den fazla milletvekilinin, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sözde terör örgütleri listesine alınmasını talep eden resmi mektubunu akılsızca ve kasıtlı bir girişim olarak şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Milletvekilleri ayrıca, bu girişimin, siyonist rejimin yönlendirmesiyle ve halk arasında nefret edilen terör örgütü Halkın Mücahitleri (Münafıklar) tarafından yapılan kışkırtmalarla gerçekleştiğini ve hiçbir hukuki temeli ya da siyasi meşruiyeti olmadığını belirtti. Bu adımın, bağımsız ve devrimci ülkelere yönelik İngiliz yönetiminin sömürgeci, müdahaleci ve gayri milli yaklaşımının bir başka tezahürü olduğu ifade edildi.

Bildirinin son kısmında "İngiltere'nin halklara, özellikle İran halkına karşı karanlık tarihi; çifte standartlı ve adaletsiz bu tutumu teşhir eden en güçlü belgedir. Bu ülke tarih boyunca çeşitli müdahaleler ve suçlarla İran halkının güvenlik ve refahını defalarca hedef almıştır." vurgusu yapıldı.