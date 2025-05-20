Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Görüşmelerin iptaline dair söylentiler asılsızdır

Tahran, İRNA - İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında beşinci tur dolaylı görüşmelerin yapılacağına dair haberlerin yerli ve yabancı medyada yer almasıyla eş zamanlı olarak, bazı mesajlaşma kanalları ve sosyal medya platformlarında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî'ye atfedilen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin "bir sonraki görüşme turunu iptal ettiği" yönünde bir haber yayımlandı.

Tahran, İRNA - İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında beşinci tur dolaylı görüşmelerin yapılacağına dair haberlerin yerli ve yabancı medyada yer almasıyla eş zamanlı olarak, bazı mesajlaşma kanalları ve sosyal medya platformlarında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî'ye atfedilen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin "bir sonraki görüşme turunu iptal ettiği" yönünde bir haber yayımlandı.