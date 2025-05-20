Tahran, İRNA - İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında beşinci tur dolaylı görüşmelerin yapılacağına dair haberlerin yerli ve yabancı medyada yer almasıyla eş zamanlı olarak, bazı mesajlaşma kanalları ve sosyal medya platformlarında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî'ye atfedilen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin "bir sonraki görüşme turunu iptal ettiği" yönünde bir haber yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Görüşmelerin iptaline dair söylentiler asılsızdır
20 May 2025 16:24
News ID: 85838846
Tahran, İRNA - İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında beşinci tur dolaylı görüşmelerin yapılacağına dair haberlerin yerli ve yabancı medyada yer almasıyla eş zamanlı olarak, bazı mesajlaşma kanalları ve sosyal medya platformlarında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî'ye atfedilen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin "bir sonraki görüşme turunu iptal ettiği" yönünde bir haber yayımlandı.
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