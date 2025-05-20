Irakçi: İran'a göre zenginleştirme konusu görüşülebilir değil

Dışişleri Bakanı, İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi'nde düzenlenen Ayetullah Reisi'yi ve yol arkadaşlarını anma töreninin ardından yaptığı açıklamada "Şu anda gördüğümüz şey, Amerikalıların son günlerde açıkça ortaya koyduğu tamamen mantıksız ve makul olmayan tutumlardır" dedi.

Irakçi, "Bu tutumlar, İran'ın anında yanıtıyla karşılaştı. Zenginleştirme, bizim için asla müzakere edilebilir bir konu değildir. Ben açık yanıtımı birkaç gün önce verdim ve bugün de Sayın Lider durumu net bir şekilde açıkladı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca "Biz, İran halkının haklarını koruyan ilke ve duruşumuz için müzakerelere girdik ve bu haklardan asla taviz vermeyeceğiz" diye ekledi.