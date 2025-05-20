20 May 2025 14:43
Journalist ID: 5446
News ID: 85838747
T T
0 Persons

Ekler

Irakçi: İran'a göre zenginleştirme konusu görüşülebilir değil

20 May 2025 14:43
News ID: 85838747
Irakçi: İran'a göre zenginleştirme konusu görüşülebilir değil

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı: Zenginleştirme konusu, bizim açımızdan görüşülebilir bir mesele değildir.

Dışişleri Bakanı, İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi'nde düzenlenen Ayetullah Reisi'yi ve yol arkadaşlarını anma töreninin ardından yaptığı açıklamada "Şu anda gördüğümüz şey, Amerikalıların son günlerde açıkça ortaya koyduğu tamamen mantıksız ve makul olmayan tutumlardır" dedi.  

Irakçi, "Bu tutumlar, İran'ın anında yanıtıyla karşılaştı. Zenginleştirme, bizim için asla müzakere edilebilir bir konu değildir. Ben açık yanıtımı birkaç gün önce verdim ve bugün de Sayın Lider durumu net bir şekilde açıkladı" ifadelerini kullandı.  

Dışişleri Bakanı ayrıca "Biz, İran halkının haklarını koruyan ilke ve duruşumuz için müzakerelere girdik ve bu haklardan asla taviz vermeyeceğiz" diye ekledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .