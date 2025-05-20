Garibabadi: Yaptırımlar İran halkını tıbbi tedavi ve ekipmanlardan mahrum ediyor

Garibabadi, bugün düzenlenen "Tek Taraflı Yaptırımlar: Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Adalete Erişim" konferansında yaptığı konuşmada "Yaptırımlar, insanların yaşam hakkından ve sağlıklı bir hayattan mahrum kalmasına neden oluyor. İran İslam Cumhuriyeti, halkının on yıllardır yaptırım rejimi altında yaşadığı en belirgin örnektir" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların, halkın tıbbi ve sağlık ekipmanlarına erişimini kısıtladığını vurgulayan Garibabadi, "Kanser veya diğer kronik hastalıklara yakalanan bireyler, gerekli tedavileri alamıyorlar. Bunun nedeni, uluslararası bankaların İran ile bankacılık işlemleri yapmayı reddetmesidir. Bu, toplu bir insanlık suçudur" şeklinde konuştu.