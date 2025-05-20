20 May 2025 13:25
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News ID: 85838639
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Garibabadi: Yaptırımlar İran halkını tıbbi tedavi ve ekipmanlardan mahrum ediyor

20 May 2025 13:25
News ID: 85838639
Garibabadi: Yaptırımlar İran halkını tıbbi tedavi ve ekipmanlardan mahrum ediyor

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptırımların İran halkını tıbbi ekipmanlardan mahrum bıraktığını belirterek, "Bu yaptırımlar, İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikası kapsamında uygulanmaktadır" dedi.

Garibabadi, bugün düzenlenen "Tek Taraflı Yaptırımlar: Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Adalete Erişim" konferansında yaptığı konuşmada "Yaptırımlar, insanların yaşam hakkından ve sağlıklı bir hayattan mahrum kalmasına neden oluyor. İran İslam Cumhuriyeti, halkının on yıllardır yaptırım rejimi altında yaşadığı en belirgin örnektir" ifadelerini kullandı.  

Yaptırımların, halkın tıbbi ve sağlık ekipmanlarına erişimini kısıtladığını vurgulayan Garibabadi, "Kanser veya diğer kronik hastalıklara yakalanan bireyler, gerekli tedavileri alamıyorlar. Bunun nedeni, uluslararası bankaların İran ile bankacılık işlemleri yapmayı reddetmesidir. Bu, toplu bir insanlık suçudur" şeklinde konuştu.

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