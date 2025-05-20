İslam Ülkeleri Bilim Bakanları Zirvesi’ne İran’dan yapay zekâ alanında öneriler

Muhammed Rıza Felahati, İRNA bilim muhabiriyle yaptığı söyleşide, dünyada "Bilim ve Teknoloji Derneği" adlı bir kuruluşun bulunduğunu ve bu kuruluşun her yıl Japonya’nın Kyoto kentinde toplantı düzenlediğini ifade etti. Felahati, toplantının düzeyinin oldukça yüksek olduğunu, başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanlar, bilim insanları, birlikler, STK’lar ve çeşitli kurumların katıldığını, küresel bilim ve teknoloji politikalarının burada belirlendiğini belirtti.

Felahati, son bir iki yıldır İslam ülkelerinde yapay zekâ alanında da adımlar atılabilmesi için İslam ülkeleri bilim bakanları zirvesinin düzenlenmekte olduğunu kaydetti.

İslam Dünyası Bilimsel Atıf ve Gözetim Enstitüsü (ISC) Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı, yapay zekânın eğitim, kuraklıkla mücadele, su tasarrufu, hava kirliliği, yenilenebilir enerji gibi alanlara girdiğini ve birçok alanda farklı uygulamalara sahip olduğunu belirterek, bu zirvenin tüm bu konularda koordinasyon sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Felahati, zirvede alınan kararların İslam ülkeleri arasında iş birliği ve faaliyetlerin temelini oluşturacağını belirterek, alınacak kararların birkaç önemli hedefe hizmet edeceğini ifade etti. Bu hedefler arasında yapay zekânın yasal kullanımı nedir, ülkelerin öncelikleri nelerdir, yapay zekâya nasıl yaklaşılmalı ki İslam ülkelerinin özel ihtiyaçları karşılanabilsin, maliyetli olduğu göz önünde bulundurularak hangi yapılar kurularak bütçe ortaklığı sağlanabilir, çalışmaların tekrarı nasıl önlenebilir ve enerji ile maliyetlerin boşa harcanması nasıl engellenebilir gibi sorular yer aldığını söyledi.

Ayrıca, İslam ülkelerinin katılımıyla platformlar, uygulamalar, yapılar, yazılımlar ve tüm teknolojik donanımların geliştirileceği ağların nasıl kurulabileceği konusunun da gündemde olduğunu ve bu sayede gelişmiş ülkelerle aradaki farkın azaltılabileceğini hatırlattı.