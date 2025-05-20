Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden Hayfa Limanı’na deniz ablukası

Yapılan açıklamada, bu adımın, İsrail’in Gazze’deki vahşi saldırılarını artırması ve uyguladığı kuşatma ile aç bırakma politikalarına karşı bir yanıt olduğu belirtildi.

Yemen güçleri, Hayfa Limanı’nın bu açıklamayla birlikte resmi olarak askeri hedef listelerine alındığını ve bu limanda bulunan ya da oraya yönelen gemi şirketlerinin uyarıları ciddiye almaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkına ve direnişine destek amacıyla daha fazla eylemden kaçınılmayacağı ifade edildi. Tüm bu adımların, Gazze’ye yönelik saldırıların ve kuşatmanın tamamen sona ermesi durumunda durdurulacağı belirtildi.