İran'dan İngiltere'ye sahte bayrak operasyonu uyarısı

İran İslam Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçisi Seyyid Ali Musevi, İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, bu ülkede tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla ilgili son durumu değerlendirdi ve ikili ilişkilere zarar verme amacı taşıyan sahte bayrak (false flag) operasyonları ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Bu görüşme, son haftalarda birkaç İran vatandaşının güvenlik suçlamalarıyla gözaltına alınmasıyla İran-İngiltere ilişkilerinin gerilmesinin ardından gerçekleşti. İngiliz polisi, iki ayrı operasyonda birkaç İran vatandaşının "terör eylemleri hazırlığı" ve "yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği" şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı. Ancak gözaltına alınanlardan dördü herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmış, üç kişi ise sadece “saha gözetimi ve inceleme” gibi suçlamalarla itham edilmiştir.