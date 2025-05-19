Tahtrevançi: ABD’nin zikzaklı tutumları müzakere ortamını karmaşıklaştırıyor

İRNA Dış Politika Muhabirine konuşan Tahtrevançi , Avrupalıların müzakere masasına dönme iradesi ve diplomasiye başvurmaları konusunda “Başından beri ABD ile yaptığımız görüşmelerde Avrupalıları tamamen sürece dahil ettik. Onlarla hem Tahran’da hem de farklı düzeylerde sürekli istişarelerde bulunduk. Her müzakere turundan sonra onları bilgilendirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Tahtrevançi, ABD ile görüşmeler başlamadan önce de Avrupa ülkeleriyle New York ve Cenevre’de temaslarda bulunduklarını hatırlatarak “Avrupa siyasi ve diplomatik süreci destekleyebilir ve en iyi yöntem budur” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa'nın bu süreci desteklemesi gerektiğini belirterek “Zaman zaman gereksiz açıklamalar yapmak yerine, diplomasi sürecine odaklanmaları ve bu süreci desteklemeleri daha faydalı olur. Bu süreç başarıya ulaşırsa, herkes fayda sağlayacaktır” dedi.

ABD yetkililerinin açıklamalarının beşinci tur görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise Tahtrevançi “Dördüncü turda beşinci turun düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık. Zaman ve yer konusunu Ummanlılar açıklayacak. Ancak ABD’nin çelişkili tutumları süreci olumsuz etkiliyor ve bu da sürecin etkilenmediğini kimsenin garanti edemeyeceği anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Tahtrevançi , İran için önemli olanın müzakere odasının dışında müzakere yapılmaması olduğunu vurguladı ve “Bazı durumlarda karşı taraf bu şekilde davranmayı tercih ediyor. Biz de onların fiili tutumlarını göreceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Bizim tutumumuz Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesinde haklarımızı elde etmek konusunda nettir. Bu konuyu gerek açık şekilde gerekse müzakere masasında dile getirdik” dedi.