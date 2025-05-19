19 May 2025 17:27
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News ID: 85837841
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İran ve Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin "Aras-2025" tatbikatında geçit töreni

19 May 2025 17:27
News ID: 85837841
İran ve Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin "Aras-2025" tatbikatında geçit töreni

Tahran, İRNA- İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Kara Kuvvetleri Özel Kuvvetleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu'nun ortak tatbikatının ikinci günü, birliklerin geçit töreniyle devam etti.

Ortak tatbikat komutanı, Devrim Muhafızları ve Azerbaycan Ordusu özel kuvvetlerinin ikinci gününde yaptığı açıklamada "Bu birlikler tam teçhizatlı hazırlık, yüksek operasyonel kabiliyet ve uzmanlık becerilerine sahiptir. Tatbikat bölgesine yeteneklerimizin ve ekipmanlarımızın bir kısmını konuşlandırdık" ifadelerini kullandı.

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