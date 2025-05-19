İran ve Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin "Aras-2025" tatbikatında geçit töreni

Ortak tatbikat komutanı, Devrim Muhafızları ve Azerbaycan Ordusu özel kuvvetlerinin ikinci gününde yaptığı açıklamada "Bu birlikler tam teçhizatlı hazırlık, yüksek operasyonel kabiliyet ve uzmanlık becerilerine sahiptir. Tatbikat bölgesine yeteneklerimizin ve ekipmanlarımızın bir kısmını konuşlandırdık" ifadelerini kullandı.