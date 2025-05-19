Düşman hava araçlarını tespit ve imha kabiliyetinde 5 kat artış

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Hava Savunma Ortak Komutanlığı Karargahı'nın operasyonel toplantısında yaptığı konuşmada, şehitlerin anısını özellikle Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekileri anarak "Bu toplantı, hava savunmasındaki gelişmeleri değerlendirmek ve Hava Savunma Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri ile Hz. Hatemu'l-Enbiya (s.a.v) Hava Savunma Ortak Komutanlığı'nın hazırlık durumunu gözden geçirmek amacıyla düzenlendi. Bugün ülkemizin hava savunma kapasitesinde kayda değer bir artışa tanık oluyoruz." dedi.

Bakıri "Bazı alanlarda geçen yıla göre yabancı hareketliliği tespit eden radar ve gözetleme sistemlerinde 5 kata varan bir artış sağladık. Ateş kontrol sistemlerinde ise düşman hava araçlarını tespit ve imha kabiliyetimiz kısmen 2-3 kat gelişti" ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, zafiyetlerin belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak "Komuta kontrol sistemleri etkin bir şekilde görev başındadır. Ülke hava sahası sürekli izlenmekte ve silahlı kuvvetler %100 hazır durumdadır" dedi.