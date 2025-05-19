İran Lideri: Trump Yalan Söyledi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney: Trump gücü barış için kullanacağını söyledi; yalan söyledi. O ve diğer Amerikalı yetkililer, Amerikan hükümetleri, gücü Gazze katliamı için, savaş çıkarabildikleri her yerde savaş kışkırtıcılığı için, kendi paralı askerlerini desteklemek için kullandılar... Evet, güç barış ve güvenlik için kullanılabilir. İşte bu yüzden biz, düşmanların hasret bakışları altında, her gün gücümüzü ve ülkemizin gücünü inşallah artıracağız.

Ayetullah Hamaney