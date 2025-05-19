19 May 2025 16:13
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News ID: 85837770
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İslam ülkelerinin ilk ortak yapay zekâ belgesi sunulacak

19 May 2025 16:13
News ID: 85837770
İslam ülkelerinin ilk ortak yapay zekâ belgesi sunulacak

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, OIC-15 Diyalog Platformu üyesi ülkelerin yükseköğretim, bilim ve teknoloji bakanlarının ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının sonunda İslam ülkeleri arasında ilk ortak yapay zekâ belgesinin sunulacağını belirtti. Arif, bu belgenin, ülkelerin uyumlu politikalar doğrultusunda ortak bir iradeye sahip olduklarının göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İslam ülkeleri arasında bilim ve teknolojinin entegrasyonun sağlanmasında en etkili aracın yine bu iki alan olduğunu vurgularken İran’ın 46 yıllık süreçte bilim ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemelere değinerek devrim öncesinde yalnızca 176 bin olan üniversite öğrencisi sayısının bugün 3 milyonu aştığını, ülkede 2.500’den fazla üniversite ve yükseköğretim kurumu bulunduğunu ifade etti.

Arif, küresel düzenin köklü bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, Müslüman ülkelerin politika yapıcılarının bilim ve teknolojiyi kalkınmanın temeli olarak görmeleri gerektiğini söyledi. İklim değişikliği, salgın hastalıklar, yoksulluk, kuraklık, su krizi ve çevre kirliliği gibi sınır tanımayan küresel sorunlar karşısında, İslam ülkelerinin bilim, teknoloji ve inovasyon stratejilerini birbirine yaklaştırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının sonunda OIC-15 ülkelerinin, ortak yapay zekâ belgesinin sunulması konusunda mutabakata vardığını belirten Arif, bu belgenin ülkeler arasındaki uyumlu politikaların bir göstergesi olacağını vurguladı.

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