19 May 2025 16:01
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News ID: 85837759
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Sebalan Dağı’nın eteklerinde bahar manzaraları

19 May 2025 16:01
News ID: 85837759
Sebalan Dağı’nın eteklerinde bahar manzaraları

Yeşil yamaçları, rengârenk bahar çiçekleri, kaynayan pınarları ve çiçeklerle kaplı ovalarıyla Sebalan Dağı, bahar doğasının eşsiz bir görüntüsünü sunuyor. İran’ın en yüksek zirvelerinden biri olan, 4.811 metre rakıma sahip bu sönmüş volkanik dağ, Erdebil Eyaleti’nde yer alıyor ve “Sevalan” ismiyle de biliniyor. Kış karlarının erimesiyle canlanan dereler ve kaynaklar bölgeye taze bir yaşam getiriyor.

Çiçeklerle bezeli meralar, göz alıcı manzaralar ve eşsiz bitki ve hayvan çeşitliliği, bu bölgeyi doğa tutkunları için benzersiz bir destinasyona dönüştürüyor.

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