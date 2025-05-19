İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü İçin Altın Fırsatı

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyeliği, Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Asya ülkeleriyle ekonomik, ticari ve güvenlik işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar sunuyor. Bu üyelik, İran'ın Kuşak ve Yol Girişimi gibi bölgesel projelerde daha aktif rol almasını ve Batı yaptırımlarına karşı örgütün imkanlarından yararlanmasını sağlıyor.

ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Tahran Diyalog Forumu'nun ardından İRNA'ya verdiği demeçte "ŞİÖ'de malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımına doğru kademeli olarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu, mevcut önceliğimizdir ve üye ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılması için önemli çabalar sarf ediliyor" dedi.

İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğiyle ilgili soruya cevaben "İran, iki yıl önce tam üye oldu, ancak daha önce gözlemci statüsüyle enerji merkezi kurulması, elektrik ticareti sistemi, havacılık güvenliği mekanizması ve enerji teknolojisi paylaşım platformu gibi pratik öneriler sundu. Bu öneriler, üye ülkeler tarafından değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"İran, Kuzey-Güney ulaşım koridorundaki stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla Orta Asya'nın denize kıyısı olmayan ülkelerine en kısa ve hızlı erişimi sağlayarak bir ticaret, yatırım ve enerji merkezi haline gelebilir" diyen Yermekbayev,

"ŞİÖ'nün yatırım, ticaret ve ulaşımı kolaylaştıran düzenlemeleri İran'a fayda sağlayacaktır. Örneğin, karayolu taşımacılığını kolaylaştıran anlaşmalar ve özel yatırım mekanizmaları mevcuttur." diye ekledi