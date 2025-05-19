İngiltere Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yapılan çağrı görüşmesinde Şehram Kazızade, İngiltere hükümetinden İran vatandaşlarının gözaltına alınma gerekçeleri ve yasal dayanakları hakkında açıklama talep etti. Ayrıca, bu uygulama ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik haksız suçlamalar karşısında İran hükümetinin şiddetli protestosunu iletti.

Batı Avrupa Dairesi Üçüncü Şube Müdürü, İran'ın bulunulan ülkenin yasalarına saygı gösteren ilkeli ve sorumlu tutumuna vurgu yaparak, herhangi bir delil veya kanıt sunulmadan İran vatandaşlarının gözaltına alınmasını ve suçlanmasını, ayrıca İran Büyükelçiliği'ne zamanında bilgi verilmemesini ve bu kişilerin konsolosluk erişimi ile korumasından mahrum bırakılmasını uluslararası hukuk ve insan hakları standartlarına aykırı olarak nitelendirdi. İngiltere hükümetinden, Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi de dahil olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyulmasını talep etti. Kazızade, bu tür eylemlerin -İran'a baskı uygulamak için siyasi motivasyonlarla gerçekleştirildiği anlaşılan- olumsuz sonuçlarından İngiltere hükümetinin sorumlu olacağını belirtti.