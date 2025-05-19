19 May 2025 12:38
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News ID: 85837501
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Irakçi: İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı gözardı edilemez

19 May 2025 12:38
News ID: 85837501
Irakçi: İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı gözardı edilemez

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkının gözardı edilemeyeceğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran-ABD dolaylı müzakereleri ve İran'ın üç Avrupa ülkesiyle son gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdi.  

Irakçi, İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkının gözardı edilemeyeceğini belirterek, karşı tarafta gerçek irade bulunması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması çerçevesinde İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi halinde, yaptırımların kaldırılması karşılığında kazan-kazan temelinde bir etkileşim oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.  

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik süreci takip etmedeki yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek, Türkiye'nin bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

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