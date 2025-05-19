Irakçi: İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı gözardı edilemez

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran-ABD dolaylı müzakereleri ve İran'ın üç Avrupa ülkesiyle son gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdi.

Irakçi, İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkının gözardı edilemeyeceğini belirterek, karşı tarafta gerçek irade bulunması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması çerçevesinde İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi halinde, yaptırımların kaldırılması karşılığında kazan-kazan temelinde bir etkileşim oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik süreci takip etmedeki yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek, Türkiye'nin bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.