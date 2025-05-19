19 May 2025 11:39
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News ID: 85837382
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Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmeleri adil bir uzlaşıyla sonuçlanmalı

19 May 2025 11:39
News ID: 85837382
Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmeleri adil bir uzlaşıyla sonuçlanmalı

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Umman Sultanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olmasını takdirle karşıladı ve Umman'ın İran-ABD dolaylı müzakerelerine ev sahipliği yaparak sergilediği hayırsever, kararlı ve yapıcı rolüne vurgu yaparak "Sultan Heysem bin Tarık'ın samimi ve iyi niyetli çabalarıyla bu görüşmelerin, bölgede adil bir anlaşma ve kalıcı barış ile istikrarın güvencesiyle sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Tahran Diyalog Forumu 2025" toplantısının ardından Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu seviyesini öven ve Umman'ın İran-ABD dolaylı müzakerelerindeki yapıcı ve sorumlu rolünü takdir eden Cumhurbaşkanı "Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın samimi çabaları sayesinde bu görüşmelerin, bölgede adil bir uzlaşı ve sürdürülebilir barış ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlanacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İslam ülkeleri arasında daha fazla dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekerek "Müslüman ve kardeş ülkeler birbirine ne kadar yakınlaşır ve iş birliğini genişletirse, İslam ümmetinin kötü niyetlileri bölücü ve kışkırtıcı faaliyetlerinde daha fazla umutsuzluğa kapılacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm İslam ülkeleriyle—özellikle dost ve kardeş ülke Umman'la—ticari, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğim Umman ziyareti, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleşmesinde bir dönüm noktası olabilir. Bu ziyaretin, iki millet için somut faydalar sağlayacak olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bölge ülkeleri arasında artan iş birliği ve sinerji sayesinde, halkının refah, huzur ve adalet içinde yaşadığı bir bölgenin inşa edilebileceğini ifade etti.

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