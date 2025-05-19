Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmelerinin adil bir anlaşma ve bölgede istikrarın teminatıyla sonuçlanmasını umuyoruz

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Tahran Diyalog Forumu 2025" toplantısının ardından Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu seviyesini öven ve Umman'ın İran-ABD dolaylı müzakerelerindeki yapıcı ve sorumlu rolünü takdir eden Cumhurbaşkanı "Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın samimi çabaları sayesinde bu görüşmelerin, bölgede adil bir uzlaşı ve sürdürülebilir barış ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlanacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İslam ülkeleri arasında daha fazla dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekerek "Müslüman ve kardeş ülkeler birbirine ne kadar yakınlaşır ve iş birliğini genişletirse, İslam ümmetinin kötü niyetlileri bölücü ve kışkırtıcı faaliyetlerinde daha fazla umutsuzluğa kapılacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm İslam ülkeleriyle—özellikle dost ve kardeş ülke Umman'la—ticari, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğim Umman ziyareti, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleşmesinde bir dönüm noktası olabilir. Bu ziyaretin, iki millet için somut faydalar sağlayacak olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bölge ülkeleri arasında artan iş birliği ve sinerji sayesinde, halkının refah, huzur ve adalet içinde yaşadığı bir bölgenin inşa edilebileceğini ifade etti.