İran, Arap Birliği Zirvesi bildirgesindeki Üç Körfez Adası iddialarını reddetti

İsmail Bekaî bugün yaptığı açıklamada, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Bekaî, "İran İslam Cumhuriyeti, bu konudaki tüm iddiaları Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine ve ülkelerin toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine saygı ile iyi komşuluk ilkesine aykırı bulmaktadır. Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arap Birliği'ne, asılsız iddialara odaklanmak yerine, tutumunu belirlerken değişmez tarihi ve coğrafi gerçekleri dikkate almasını ve bölge ülkeleri arasında anlayış ve ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba göstermesini tavsiye etti.