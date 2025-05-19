Irakçi, İran'ın Şanghay üyesi ülkeler arasında aktif işbirliğini güçlendirme konusundaki özel çabasını vurguladı

"Tahran Diyalog Forumu"na katılmak üzere Tahran'a gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Pazar günü Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı bu görüşmede, ülkesinin Şanghay üyesi ülkeler arasında çeşitli alanlarda etkileşim ve aktif işbirliğini güçlendirme konusundaki özel çabasını vurguladı. Ayrıca, ŞİÖ Genel Sekreterliği'nin ve Genel Sekreter'in bölgesel ve uluslararası alanda örgütün dinamizmini artırmadaki rolüne, ekonomik kapasitelerin sinerjisinin güçlendirilmesine, bazı üye ülkeler arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlanmasına ve BRICS, ECO ve D-8 gibi diğer etkili örgütlerle işbirliğinin geliştirilmesine değindi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ise Tahran'a yaptığı ziyaretten ve Tahran Diyalog Forumu toplantılarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu forumun tartışmalarının katılımcı ülkeler, özellikle de ŞİÖ üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmesini umduğunu ifade etti.

Çin'in örgüt başkanlığı döneminde gerçekleştirilecek çok sayıda program ve etkinlik hakkında bilgi veren Yermekbayev, ŞİÖ Genel Sekreterliği'nin üye ülkelerle, özellikle İran'la işbirliği ve etkileşiminin önemini vurguladı. Ayrıca, çok taraflı işbirliğini geliştirmek amacıyla İran'ın sunduğu öneri ve girişimlerden, özellikle de Şanghay ve BRICS örgütleri arasındaki işbirliğin artırılmasından yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.