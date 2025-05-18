Pezeşkiyan: Büyük Firdevsî, kültürel hayatımız için ölümsüz bir model bıraktı

Cumhurbaşkanı, yayımladığı mesajda, ülkenin kültürel temellerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, tüm bilimsel, kültürel, eğitimsel ve medya kurumlarını Fars dili ile bu toprakların hikmet ve kültürünün korunmasını temel bir kültürel, tarihsel ve medeniyet görevi olarak görmeye davet etti.

Pezeşkiyan mesajında “Firdevsî’yi anma günü, aziz Fars dilinin, medeniyet kimliğimizin ve İran topraklarının yüce kültürünün onurlandırıldığı gündür. Bu gün, her İranlının ruhunun; büyük bir söz ustasının kaleminden çıkan kelimelerde yansıdığı gündür. O söz ustası ki, ulusal kimliği akıl, din ve ahlakın temelleri üzerine ve destansı bir dille inşa etti.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı, Firdevsî’nin bıraktığı mirasın; düşünce, özgürlük, adalet ve insan onuru üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Bugün bizler bu destansı ruhun yeniden okunmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu ruh, Firdevsî’nin zulüm ve yozlaşmaya karşı direniş, insani onur ve milli gayret üzerine kurulu söylemlerinde açıkça görülmektedir. İran milleti tüm kültürel ve dilsel çeşitliliğiyle bir ailedir. Bu birliği mümkün kılan şey; Allah’a iman, vatana sevgi ve ortak kültürdür; bu kültürün en görkemli temellerinden biri de hiç kuşkusuz Firdevsî’nin Şehnamesi’dir” dedi.