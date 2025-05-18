Bugün Gazze’de canlı bir holokost yaşanıyor

Herrazi, Tahran Diyalog Forumu çerçevesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, bölgesel diyalogların önemine değinerek, bu tür görüşmelerin taraflar arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve bölgesel meselelerin diyalog yoluyla çözülmesini amaçladığını ifade etti.

Dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlediğini vurgulayan Harrazi, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçlerin küresel düzeyde daha etkili bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Tek kutuplu dünyanın sona erdiğini ve çok kutuplu bir düzenin gelişmekte olduğunu belirten Herrazi, bu durumun uluslararası düzeyde yeni bir düzenin henüz kurulmadığı anlamına geldiğini, ancak ülkelerin bağımsızlıklarını korumak için bu sürecin önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Herrazi, Avrupa’nın finans, sanayi ve teknoloji alanlarında büyük kapasitelere sahip olduğunu ancak Amerika’ya tabi olması ve Siyonist rejimin etkisi nedeniyle İran ile ilişkilerinin donma noktasına geldiğini söyledi.

ABD’nin İran’la doğrudan diyalog kurmasının, İran’ın diğer ülkeler gibi sıradan bir ülke olmadığını ve güçlü bir aktör olarak tehditlere karşılık verdiğini gösterdiğini belirten Harrazi, İsrail’in de İran’ı tehdit diliyle konuşamayacağını bildiğini sözlerine ekledi.