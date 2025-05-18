18 May 2025 18:21
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News ID: 85836759
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Yüksek Sesle İlan Ediyoruz: Filistin’in, Hizbullah’ın, Yemen’in ve Direniş Ekseni’nin yanındayız

18 May 2025 18:21
News ID: 85836759
Yüksek Sesle İlan Ediyoruz: Filistin’in, Hizbullah’ın, Yemen’in ve Direniş Ekseni’nin yanındayız

Tahran, İRNA – İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana direniş cephesine destek verdiğini ve bu kutsal cepheyi her yönden desteklemeye devam edeceğini belirterek "Filistin’in, Lübnan Hizbullahı’nın, yiğit Yemen’in ve direniş ekseninin tüm unsurlarının destekçisiyiz; bunu yüksek sesle ilan etmekten asla çekinmiyoruz" dedi.

Ejei, bugün düzenlenen “Direniş Diplomasisi ve Hizmet Şehitlerini Anma Uluslararası Konferansı”nda yaptığı konuşmada, başta Şehit İbrahim Reisi olmak üzere tüm hizmet şehitlerini, Şehit Kasım Süleymani, Seyyid Hasan Nasrallah, Ebu Mehdi el-Mühendis ve tüm direniş şehitlerini rahmetle anarak

“İstikbar cephesi, başta cinayetkar Amerika olmak üzere, uluslararası hukuk kurallarını kendi çıkarları için araçsallaştırmakta; bir halkın onurunu, toprağını ve özgürlüğünü savunmasını gayrimeşru ilan ederken, saldırganı haklı göstermekte ve her türlü maddi, siyasi ve askeri desteği ona sunmaktadır.” diye konuştu.

Ejei sözlerine “Zalimler, İran’ın direniş cephesine verdiği destekten öfke duyuyor. Çünkü biliyorlar ki İran’ın bu istikrarlı desteği, onların birçok karanlık emelini boşa çıkarmıştır.” diye devam etti.

Yargı Erki Başkanı, Siyonist rejimin son bir buçuk yılda Gazze Şeridi’nde 52 binden fazla masum insanı şehit ettiğine dikkat çekerek “Sonra da kalkıp barıştan söz ediyorlar! Sen hem katilsin hem de katilleri destekliyorsun; hangi barıştan bahsediyorsun?!” ifadelerini kullandı.

Ejei son olarak “Bugün biz Müslümanlar ve direnişin destekçileri, hem doğrudan Gazze’de hasta, doktor ve yardım görevlilerini hedef alan canilerle, hem de bu canileri destekleyen münafıklarla karşı karşıyayız. Sonra da utanmadan terörizme karşı mücadeleden bahsediyorlar! Bu gerçekten trajikomik bir durumdur” dedi.

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