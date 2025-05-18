Trump’ın Golan’a tutkusu zamanın trajikomik komedilerindendir

Laricani, bugün düzenlenen “Direniş Diplomasisi ve Hizmet Şehitlerini Anma Uluslararası Konferansı”nda yaptığı konuşmada, devrimci ve direnişçi diplomasiyi överek “Böyle bir diplomasi anlayışına sahip toplumlar ezilenler için güvenilir ve saygındır, ancak zalimler için korkutucudur. Onların korkusu, İmam Humeyni’nin İslam İnkılabı kültüründe yeniden canlandırdığı cihad ruhundandır.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bölgeye yaptığı son ziyaretteki açıklamalarına yanıt veren Laricani, “Bugünkü direnişe yönelik saldırgan söylemler sadece İsrail’in ve Amerika’nın çıkarlarına hizmet eder. Amerika'nın İsrail’e kayıtsız şartsız desteği bir yana, bu ifadeler bölgede cihad eden onurlu insanların direnişini çarpıtmaya yönelik aşağılayıcı ifadelerdir” dedi.

Laricani ayrıca “Amerika gibi, geçtiğimiz yüzyılda milletleri talan etmenin sembolü olmuş bir ülkenin, başkalarını yağmacılıkla suçlaması apaçık bir çarpıtmadır. Asıl yağmacı, bölge ülkelerine baskı yaparak Filistinlileri Gazze’den göç etmeye zorlayan ve sonra da Gazze’yi ele geçirip sözde bir ‘özgür bölge’ kurmak isteyen Amerika’dır” diye ekledi.

Laricani, Trump’ın Golan Tepeleri’ne duyduğu hayranlığın, Amerikan siyasetinin bugünkü haliyle alay konusu olduğunu belirterek, bu tutumu “zamanın komedilerinden” biri olarak nitelendirdi.