Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışçıl nükleer enerjiden asla vazgeçmeyeceğiz

Pezeşkiyan, bugün düzenlenen Tahran Diyalog Forumu’nda yaptığı konuşmada, tüm insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirterek “Kavga ve anlaşmazlıklar, insan hakları ihlal edildiğinde başlar. Bugün Siyonist rejim ve destekçileri, savunmasız insanları katlederek ve mazlumların topraklarına tecavüz ederek aynen bunu yapıyor” dedi.

Amerikan yetkililerinin çelişkili mesajlarına da değinen Pezeşkiyan, “Mitchell Keller, *Sonsuz Savaş* adlı kitabında Amerika’nın dünyada bitmeyen savaşlar çıkardığını, böylece ülkelerin kaynaklarını ve insan gücünü yağmalayıp kendi ekonomisini dayattığını anlatıyor. Elbette ki halklar, kendi kaynaklarının yağmalanmasına izin vermez. Amerika da kolay kolay çıkarlarından vazgeçmez. Bu nedenle, bu sonsuz savaşlar sürecektir,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) göre İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji ve araştırmalardan sağlık, tarım, sanayi ve diğer hayati alanlarda faydalanma hakkı olduğunu belirterek “İnancımız, nükleer silah üretimini kesinlikle reddeder. Bu tür silahlar insanlığı yok eder ve gelecek için sadece vahşet getirir. İran’ın nükleer silah üretmeye çalıştığı yönündeki iddialar, asılsız ve savaş yanlısı söylemlerin tekrarından ibarettir.” dedi.

Pezeşkiyan, güçlü komşuluk ilişkileriyle İran’ın gelişmesini hiçbir gücün engelleyemeyeceğini söyleyerek “Bölgedeki her ülke kendi görevini yaparsa, biz de yolumuza kararlılıkla devam ederiz,” dedi.

“Amerika kendisini barışın öncüsü olarak tanıtıyor ama akıl almaz yıkıcı silahlardan bahsediyor. Bu, Amerika’nın bölgede başlattığı ve kolay kolay sona ermeyecek bir sonsuz savaştır,” diyen Pezeşkiyan konuşmasını “Gelin, el ele verelim ve bölgemizi barışın, huzurun, insanlığın ve adaletin hâkim olduğu bir yer haline getirelim. Bizim bu kapasitemiz var. Biz kendi bölgemizde barış ve güvenliği sağlayabiliriz; başkalarının burada bulunmasına ihtiyacımız yok. Onlar kendi topraklarına geri dönsünler.” ifadeleriyle sonlandırdı.