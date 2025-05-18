Irakçi: Bölgemizin geleceğinin bölge dışı güçlerin düşünce kuruluşlarında şekillenmesine izin vermeyelim*

Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı forumun açılışında yaptığı konuşmada, 14. hükümetin kalkınma odaklı politikasına atıfta bulunarak "Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti; bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Milyonlarca insan yerinden edildi, kuşatma altında ve tam bir kıtlıkla karşı karşıya bırakıldı. Üzücü olan, dünyanın bu suça karşı gereken ve sorumlu bir tepki verememiş olmasıdır. Kendini 'insanlık vicdanı'nın savunucusu olarak gören güçlerin ağır sessizliği ve hareketsizliği, uluslararası kurumların bu felaketi durdurmadaki yetersizliğiyle birleşince, gerçekten şok edici ve küresel bir uyanış çağrısı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı konuşmasına "Böyle bir ortamda, İran İslam Cumhuriyeti, Dr. Pezeşkiyan liderliğindeki hükümet döneminde dış politikasını üç temel eksende tanımlamıştır: Komşularla en üst düzeyde işbirliği, yükselen aktörler ve küresel güney ülkeleriyle ilişkilerin genişletilmesi, dünyanın doğusundaki ve batısındaki küresel güç merkezleriyle dengeli ilişkiler kurulması. Dış politikamız denge ve gerçekçilik üzerine inşa edilmiştir." diye devam etti.

Irakçi, Filistin meselesine ilişkin "Filistin'in yerli halkının tamamının—Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin—katılımıyla, bu toprakların siyasi geleceğini belirlemek üzere ulusal bir referandum düzenlenmesini öneriyoruz. Güney Afrika'daki başarılı apartheid karşıtı mücadeleden esinlenen bu demokratik ve kapsayıcı çözüm, on yıllarca süren işgal, ayrımcılık ve adaletsizliğe son verebilir, göç edenlerin geri dönüşünü sağlayabilir ve tarihî Filistin topraklarında tek bir birleşik ve kapsayıcı devletin kurulmasının önünü açabilir." önerisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı sözlerini "On yıllar sonra ilk kez, bölgesel dönüşümlerde inisiyatifin dış aktörlerin değil, bölge ülkelerinin elinde olduğu tarihî bir fırsat doğmuştur. Halklarımız, kaderlerini tayin hakkını yeniden kazanarak ve kolektif iradelerine dayalı bir gelecek tasarlayarak, kalkınma, barış ve işbirliği için yeni bir yol açabilir. Bölgemizin geleceği, bölge dışı güçlerin düşünce kuruluşlarında değil, bölge başkentlerinde, yerel ihtiyaçlara, değerlere ve gerçeklere dayalı olarak şekillenmelidir." ifadeleriyle sonlandırdı.