Pezeşkiyan: İslam Cumhuriyeti yetkililerinin görevi adaleti sağlamak ve mazlumları savunmaktır

Pezeşkiyan, bugün düzenlenen “Direniş Diplomasisi ve Hizmet Şehitlerini Anma” konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, adalet ve halk hizmeti uğruna canlarını feda eden şehitleri anarak, merhum Cumhurbaşkanı Reisi’nin yorulmak bilmeyen bir yönetici olduğunu söyledi. Ayrıca, liderliğin, yöneticilerin ve devlet yetkililerinin halkla iç içe olduğunu ve halk için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İslami yönetimin önde gelenlerinin sade bir yaşam sürdüğünü ve dünyevi hırslarla hareket etmediklerinin açıkça görüldüğünü belirterek, "Eğer ABD Başkanı’nın iddiaları doğru olsaydı ve bu insanlar rant ve rüşvet peşinde olsaydı, yaşam tarzları böyle olmazdı" diye konuştu.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında “Hiçbir vahşet, kadınların, çocukların ve masum insanların göz göre göre katledilmesinden daha büyük değildir. Bu katliamlar, insan haklarını savunduklarını iddia edenler tarafından işleniyor. İslam toplumuna yönelik gerçekleştirilen bu insanlık dışı eylemler, sadece Müslümanlara karşı değil, dünya üzerindeki her türlü zulme karşı çıkmak insanlığın görevidir. Bu zulme sessiz kalan biri, yalnızca Müslümanlığını değil, insanlığını da sorgulamalıdır.” diye kaydetti.