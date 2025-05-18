Keşm Adası'nın Suheyli Köyü: Geleneksel ve deniz ürünleri lezzetlerinin cenneti

İran’ın güneyine ve dünya mirası listesine aday Keşm Adası’na yapılan bir seyahat; özel iklim koşulları, stratejik Hürmüz Boğazı’na komşuluğu ve masmavi sularıyla unutulmaz tatlar ve anılarla doludur. Deniz ürünlerinin çeşitliliği ve zengin aromaları bu bölge mutfağını özel kılar; bu mutfağın başrolünde ise balık ve karides yer alır.

Keşm Adası'nın çeşitli cazibe merkezleri arasında, Suheyli köyü özellikle gastronomi turizmi açısından öne çıkıyor. Bu sahil köyü, ziyaretçilere Güney İran’ın otantik lezzetlerini deneme imkânı sunarak eşsiz bir damak yolculuğu yaşatıyor.

Suheyli köyündeki deniz ürünlerinin eşsiz lezzetinin sırrı, taze malzemelerinde saklı. Yerel balıkçılar her sabah tekneleriyle denize açılır ve günün en iyi avlarını köyün yerel restoranlarına ulaştırırlar.

Köydeki restoranların menülerinde, Güney İran’a özgü geniş bir deniz ürünü yelpazesi bulunuyor. Örneğin, özel baharatlarla hazırlanan "Kaliye Meygu" (karides güveci) ve eşsiz tatlı kızartılmış balıklar, geleneksel tariflerle ve yerel usulle pişiriliyor. Ayrıca taze balık ve yerel pirinçle yapılan "Mahi Polo" (balıklı pilav) ve "Harise" gibi yöresel yemekler de mutlaka denenmesi gerekenler arasında.

Keşm Adası’ndaki turistik hedef köy olarak bilinen Suheyli, 2025 yılında dünyanın en iyi turistik köyleri listesinde yer almaktadır.