Kalibaf: Endonezya’ya yapılan seyahatin amacı Gazze halkının mazlumiyetinin sesini duyurmaktı

Kalibaf, İran halkını temsilen bir heyetle birlikte geçtiğimiz haftanın sonunda Endonezya’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaret kapsamında altı ikili görüşmenin yapıldığını belirtti.

Meclis Başkanı ayrıca kamu diplomasisi alanında da Endonezya’daki entelektüeller, öğrenciler, din alimleri ve Şii topluluklarla toplantılar yaptıklarını ve Cuma namazına katılarak Endonezya halkıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Ziyaretin hedeflerinden birinin Gazze halkının sesini uluslararası arenaya taşımak, Müslüman ülkelerle özellikle Endonezya gibi büyük Müslüman ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek, kültürel ilişkileri güçlendirmek ve iki halk arasındaki bağları derinleştirmek olduğunu vurgulayan Kalibaf, İran parlamento heyetinin bu hedeflere etkin biçimde ulaştığını kaydetti.

Yasama organının başkanı olarak Kalibaf, dünya Müslümanlarının Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı somut adımlar atılması yönündeki taleplerinin hem konuşmalarda hem de diplomatik toplantılarda gündeme getirildiğini ve bu konuların katılımcılar tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Kalibaf ayrıca direniş cephesinin Siyonist rejim ve onun ana destekçisi olan ABD’ye karşı yaptığı ifşaların da gündeme taşındığını ifade etti.

Son olarak Kalibaf, merhum Cumhurbaşkanı Dr. Reisi döneminde imzalanan 11 iş birliği belgesinin uygulanmasının bu ziyaret sırasında yeniden ele alındığını belirtti.