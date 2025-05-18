Pakistan Medyası: Şahbaz Şerif gelecek hafta İran’a gidecek

Geo News haber ağı, Pakistan Başbakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın resmi davetini kabul ettiğini ve önümüzdeki hafta İran’a seyahat edeceğini bildirdi.

Haberde, Tahran ile İslamabad’ın ikili ticareti artırma ve bölgesel barış ile güvenlik için yakın işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi de birkaç saat önce yayımladığı açıklamada, Şahbaz Şerif’in Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, İran Cumhurbaşkanı’nın resmi Tahran davetinin Şahbaz Şerif tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı, bu telefon görüşmesinde, Güney Asya’daki gerilimin artmasının ardından geçtiğimiz ay Pezeşkiyan’ın yaptığı telefon görüşmesi ve İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin İslamabad’ı ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Pezeşkiyan ise Pakistan’ın barış çabalarına teşekkür ederek, alt kıtada sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.