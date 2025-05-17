İsrail Rejiminin Yemen limanlarına saldırıları şiddetle kınandı

İsmail Bekaî, "Yemen'in ekonomik altyapısına ve Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanları gibi kamu tesislerine yönelik saldırılar, yalnızca uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı açıkça ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir. Bu saldırılar, Yemen halkının kuşatma altında olduğu ve ağır insani koşullarla mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşmekte olup, hayati altyapıların hedef alınması, onların temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasına yönelik vahşice bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, ABD, İngiltere ve bazı diğer Batılı hükümetlerin İsrail rejiminin Gazze'deki suçlarına ve bölgedeki Müslüman ülkelere yönelik saldırganlığına tam desteğinin devam ettiğine dikkat çekerek "Şüphesiz, ABD, İngiltere ve bazı diğer Batılı ülkelerin İsrail rejimine koşulsuz desteği, bu rejimi hukuk tanımazlık, saldırganlık ve savunmasız Filistinli kadın ve çocukların katledilmesinin yanı sıra şimdi de mazlum Yemen halkına karşı cesaretlendirmiştir. Bu devletler, işlenen suçların doğrudan ortaklarıdır ve dünya kamuoyuna hesap vermelidirler." diye ekledi.