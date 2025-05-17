İran'ın Vatikan Büyükelçisi yeni Papa ile görüştü

İran'ın Kutsal Makam nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari, bu görüşmede Papa'nın Katolik Kilisesi'nin 267. lideri olarak seçilmesini tebrik ederek, Vatikan'ın yeni liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti ile Vatikan Devleti arasında kültürel, dini ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatların doğmasını umduğunu ifade etti.

Ülkemiz büyükelçisi, iki tarafın ortak potansiyeline atıfta bulunarak "Dinlerarası işbirliği, barışın, adaletin ve birlikte yaşamın güçlendirilmesinde etkili bir rol oynayabilir" dedi.

Daha önce Kardinal Robert Francis Prevost olarak bilinen Papa Leo XIV, Papa Fransis'in vefatının ardından, Paskalya Pazartesi'si (Papalık yılının ilk çalışma günü) gerçekleştirilen Kardinal Konseyi toplantısında dünya Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak seçilmiştir.