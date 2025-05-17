17 May 2025 15:50
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News ID: 85835572
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İran'ın Vatikan Büyükelçisi yeni Papa ile görüştü

17 May 2025 15:50
News ID: 85835572
İran'ın Vatikan Büyükelçisi yeni Papa ile görüştü

Londra, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi, dünya Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa Leo XIV ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İran'ın Kutsal Makam nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari, bu görüşmede Papa'nın Katolik Kilisesi'nin 267. lideri olarak seçilmesini tebrik ederek, Vatikan'ın yeni liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti ile Vatikan Devleti arasında kültürel, dini ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatların doğmasını umduğunu ifade etti.  

Ülkemiz büyükelçisi, iki tarafın ortak potansiyeline atıfta bulunarak "Dinlerarası işbirliği, barışın, adaletin ve birlikte yaşamın güçlendirilmesinde etkili bir rol oynayabilir" dedi.  

Daha önce Kardinal Robert Francis Prevost olarak bilinen Papa Leo XIV,  Papa Fransis'in vefatının ardından, Paskalya Pazartesi'si (Papalık yılının ilk çalışma günü) gerçekleştirilen Kardinal Konseyi toplantısında dünya Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak seçilmiştir.

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