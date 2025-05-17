Irakçi: İran halkı barışçıl nükleer enerji hakkından vazgeçmez

Irakçi, İran Atom Enerjisi Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Pugwash Uluslararası Konferansı heyetiyle yapılan ortak toplantıda konuştu. İran’ın NPT kapsamında sahip olduğu meşru haklara vurgu yapan Irakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, bu antlaşmaya dayalı yasal haklarını kullanma konusunda kararlıdır,” ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı, ABD ile dört tur dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini belirterek “İran, NPT’ye uzun süreli üyeliği ve Batı Asya’da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması yönündeki girişimleriyle, müzakerelere iyi niyetle ve kararlılıkla katılmıştır” dedi.

Irakçi, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasını güvence altına almak için güven oluşturucu adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti; ancak nükleer enerjiye erişim hakkı ve uranyum zenginleştirme dahil olmak üzere meşru haklardan taviz verilmeyeceğini vurguladı.



Irakçi, İran halkının son otuz yılda barışçıl nükleer enerji hakkını korumak için ağır bedeller ödediğini hatırlatarak “İran halkı, yasa dışı ve zalimce yaptırımlara göğüs germiş, bu uğurda en değerli evlatlarını feda etmiştir. Tüm bu fedakârlıklara rağmen, İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkı inkâr edilemez.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı konuşmasını “İranlılar, nükleer silah üretimini haram sayan bir inanca ve antlaşmaya bağlı olmalarına rağmen, bu haklarından vazgeçmeyecektir.” sözleriyle noktaladı.