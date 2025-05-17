Ayetullah Hamaney: Trump’ın sözleri Amerikan halkı için utanç vericidir

Bugün, ülke genelinden binlerce öğretmen İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Bu görüşmede öne çıkan başlıklar:

-Bu seyahatte Amerikan Başkanı'nın söylediği bazı sözler cevap vermeye bile değmez. Sözlerin seviyesi o kadar düşüktü ki, söyleyeni ve Amerikan halkını utandıracak niteliktedir. Onlara fazla değinmeye gerek yok, ancak bir iki cümle üzerinde durmak gerekir.

-Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söyledi; bu yalandır. O ve diğer Amerikan yetkilileri, Amerikan yönetimleri, gücü Gazze'de katliam yapmak, her yerde savaş çıkarmak, kendi uşaklarını desteklemek için kullandılar. Gücü böyle kullandılar. Ne zaman gücü barış için kullandılar?

-Evet, güç barış ve güvenlik için kullanılabilir. Bu nedenle biz, düşmanların gözünü kör ederek, inşallah her gün gücümüzü ve ülkemizin gücünü artıracağız. Ama onlar böyle yapmadı. Onlar gücü, on tonluk bombaları Siyonist rejime vermek için kullandılar ki, bu bombaları Gazze’deki çocukların, hastanelerin, halkın evlerinin, Lübnan'da ve nerede mümkünse, onların üzerine atsınlar.

-Amerikan Başkanı Arap ülkelerine bir model önerdi; kendi ifadesine göre bu ülkeler Amerika olmadan on gün bile ayakta kalamaz. “Eğer Amerika olmazsa, bunlar on gün bile kendilerini koruyamaz; Amerika onları ayakta tutuyor.

-Bugün de davranışlarında, önerilerinde aynı modeli bu ülkelere yeniden sunuyor ve dayatıyor; öyle ki bu ülkeler Amerika olmadan yaşayamasın. Bu model kesinlikle başarısız olmuştur. Bölge halklarının azmiyle Amerika bu bölgeden gitmelidir ve gidecektir.

Bu bölgede fesat, savaş ve ayrılığın kaynağı kesinlikle Siyonist rejimdir; bu rejim, bu bölgenin tehlikeli, ölümcül ve kanserli bir urudur ve kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır ve kaldırılacaktır.

-İslam Cumhuriyeti’nin belirli ilkeleri, belli bir değerler dizisi vardır. Çevremizdeki tüm iniş çıkışlara rağmen bu ilkelere dayanarak ülke ilerletilmiştir.

-Bugünkü İran, otuz, kırk ya da elli yıl önceki İran değildir. Bugün, Allah’ın lütfu ve inayetiyle, düşmanların gözünü kör edecek şekilde, başkalarının öfkesine rağmen İran ilerlemiştir ve inşallah bu ilerleme katlanarak sürecektir. Herkes bunu görecektir. Gençlerimiz bunu en güzel şekilde yaşayacak ve inşallah ideal İslami İran’ı inşa etmede hep birlikte çalışacaklardır.