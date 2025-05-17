Pezeşkiyan: Başarımız düşmanı umutsuzluğa sürüklüyor/ Trump’ın sözleri çelişkili

Mesud Pezeşkiyan, 17 Mayıs Cumartesi sabahı İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin 86. Fırkateyn Grubu’nun dönüşünün ikinci yıl dönümü töreninde, hizmet şehitlerini anarak yaptığı konuşmada “Askerî ve savunma alanında, başarıya ulaşabileceğimize ve dışa bağımlı olmadan ihtiyaçlarımızı ve teçhizatlarımızı sağlayabileceğimize dair bu bakış açısı büyük bir gurur kaynağıdır,” dedi.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı’nın bölge ülkelerine yaptığı son ziyaretteki açıklamalarına değinerek “Trump’ın İran halkına yönelik açıklamalarına kimse inanmıyor. Bir yandan barış ve huzurdan söz ediyor, diğer yandan ise en gelişmiş öldürücü silahlarla tehdit ediyor. Aynı anda hem barış, hem katliam, hem de güvensizlik mesajı veriyor; bu söylemler çelişkili.” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca “Biz savaş istemiyoruz; müzakere yanlısıyız, konuşuruz ama tehditlerden de korkmayız. Yasal haklarımızdan asla geri adım atmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, Pezeşkiyan, siyonist rejimin 60 bin savunmasız ve masum insanı vahşice katletmesi, kadın ve çocukların suyunun ve yiyeceğinin kesilmesi karşısında insan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin sessizliğini eleştirerek, “Bu cinayetlerle insanlığa barış getireceklerini nasıl iddia edebiliyorlar? Soykırım ve masumları öldürerek barıştan ve insan haklarından söz edilemez" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu’yu mahkûm etmesi nedeniyle mahkemeye yaptırım uygulanmasını da eleştirerek, “Onlar, uluslararası yargının da sadece kendi ölçütlerine göre karar vermesini istiyorlar!” dedi.

Cumhurbaşkanı “Onurlu ve özgür bir insan, böyle bir yaklaşım ve davranış karşısında boyun eğmez ve her zaman bir avuç tahakkümcüye bağımlı kalmayı kabul etmez. Kararlıyız; ülkemizi öyle başarı ve ilerleme zirvelerine taşıyacağız ki onlar bunu hayal bile edemez.” vurgusunda bulundu.

Pezeşkiyan sözlerini “Onlar, bizi tehdit ederek haklarımızdan vazgeçireceklerini zannetmesinler. Biz geri adım atmayacağız. Askerî, akademik, bilimsel ve nükleer alandaki onurlu kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Onlar bilim insanlarımızı, din adamlarımızı, büyüklerimizi suikastla öldürüyor, sonra da bizi teröristlikle suçluyorlar! Biz terörün kurbanıyız.” diye ekledi.

ABD’li yetkililerin İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamasına da değinen Pezeşkiyan, “Onların gözünde biz, onların zorbalıklarına boyun eğmediğimiz ve kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi söylediğimiz için bölgeyi güvensiz hâle getirmiş oluyoruz" dedi.

Pezeşkiyan konuşmasının sonunda, silahlı kuvvetlere teşekkür ederek, ordu, Devrim Muhafızları ve Besiç arasında tam bir uyum olduğunu ve bu güçlerin her olayda halkın yanında olduklarını vurguladı.