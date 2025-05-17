17 May 2025 11:14
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News ID: 85835177
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Irakçi: Tahran Diyalog Forumu’nun düzenlenmesi çok iyi bir girişimdir

17 May 2025 11:14
News ID: 85835177
Irakçi: Tahran Diyalog Forumu’nun düzenlenmesi çok iyi bir girişimdir

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı, önümüzdeki hafta Pazar ve Pazartesi günleri düzenlenecek olan Tahran Diyalog Forumu’nu duyurdu ve bu etkinliği, farklı ülkelerden düşünürleri küresel ve bölgesel sorunlar hakkında tartışmak üzere bir araya getiren önemli bir inisiyatif olarak nitelendirdi.

Seyyid Abbas Irakçi, İran Atom Enerjisi Kurumu’nda, kitle imha ve nükleer silahlarla mücadele konusunda faaliyet gösteren uluslararası “Pugwash” kuruluşu üyeleriyle yaptığı görüşmede, gelecek hafta Pazar ve Pazartesi günleri düzenlenecek olan Tahran Diyalog Forumu'na değindi ve  “Tahran Forumu, birkaç yıl önce başlatılmış çok iyi bir girişimdir. Bu forum, dünyanın ve bölgenin farklı ülkelerinden düşünürleri bir araya getirerek küresel ve bölgesel meseleler üzerinde tartışmalar yürütmelerine olanak sağlamaktadır.” açıklamasında bulundu. 

Irakçi, bu dönemki Tahran Diyalog Forumu’na 200'den fazla yabancı konuğun katılacağını belirterek, “Bu foruma katılan düşünce kuruluşlarından biri de, uluslararası alanda silahsızlanma çalışmaları konusunda faaliyet gösteren çok tanınmış ve saygın bir kuruluş olan Pugwash Enstitüsü’dür. Yürüttükleri faaliyetler ve ürettikleri bilgilerle oldukça tanınan bir kuruluştur” dedi.

Dışişleri Bakanı, bu kuruluşun bazı üyelerinin Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi'nde İranlı düşünürlerle ve taraflarla ayrı toplantılar gerçekleştireceğini ve bunun Tahran Diyalog Forumu’nun bir ön hazırlığı olduğunu ifade etti.

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