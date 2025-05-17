İslami: İran’ın nükleer programının hedefleri şeffaf ve barışçıldır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Pugwash Konferansı üyeleriyle yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Düşmanlar İran’ın nükleer dosyasına siyasi bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve gelişmemizi engellemek istiyor” dedi.

İslami, İran’ın nükleer teknolojisi, özellikle zenginleştirme konusunda askeri ve nükleer silah üretimine yönelebileceği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak bunun mesnetsiz ve siyasi bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Atom Enerji Başkanı açıklamalarının devamında “İran İslam Cumhuriyeti defalarca savunma doktrininde böyle bir şeyin yer almadığını ve asla nükleer silaha yönelmediğini açıklamıştır. Yıllar süren baskı ve tehditlere rağmen böyle bir durum yaşanmamıştır.” ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran’ın nükleer kapasite, süreç ve hedeflerinin şeffaf ve barışçıl olduğunu belirterek, İran’ın nükleer teknolojisinin ülke ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verdiğini ve sürekli olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetimi altında bulunduğunu, hiçbir ülkenin İran kadar sıkı denetlenmediğini vurguladı.

İslami “2024 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 450’den fazla denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerin yaklaşık yüzde 25’i İran tesislerine yönelikti. Oysa bizim kurulu kapasitemiz, dünya genelindeki kapasitenin sadece yüzde üçü kadardır” dedi.