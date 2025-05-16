İrevani: ABD, Siyonist rejimin soykırımına ortaktır ve Nekbe'nin devamıdır

İrevani sözlerine "Biz bu oturumda bir araya gelirken, İsrail rejimi ABD’nin desteği ve yardımıyla kasıtlı olarak hastaneleri, okulları, kadınları, çocukları, BM personelini, gazetecileri vb. hedef alıyor. Bu saldırılar şimdiye kadar yaklaşık altmış bin kişinin şehit olmasına, çok daha fazlasının yaralanmasına ve kaybolmasına yol açtı." diye devam etti.

İranlı üst düzey diplomat ayrıca "Bu rejimin işlediği korkunç suçlara dair deliller inkâr edilemezdir. Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve diğer yetkili yargı organları bu vahşetin boyutlarının farkındadır." ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Büyükelçisi konuşmasının devamında "Bu belgeler, sadece Nekbe’nin devam ettiğini ve Filistin halkının onlarca yıl boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak maruz kaldığı büyük acıyı gözler önüne seren kanıtların bir kısmıdır." diye ekledi.