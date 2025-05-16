16 May 2025 14:10
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News ID: 85834496
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İrevani: ABD, Siyonist rejimin soykırımına ortaktır ve Nekbe'nin devamıdır

16 May 2025 14:10
News ID: 85834496
İrevani: ABD, Siyonist rejimin soykırımına ortaktır ve Nekbe'nin devamıdır

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Nekbe Günü vesilesiyle BM'de düzenlenen özel oturumda, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik devam eden suçlarına dikkat çekerek, bu eylemleri açık bir soykırım örneği olarak nitelendirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bu suçların tam bir ortağı olarak tanımladı.

İrevani sözlerine "Biz bu oturumda bir araya gelirken, İsrail rejimi ABD’nin desteği ve yardımıyla kasıtlı olarak hastaneleri, okulları, kadınları, çocukları, BM personelini, gazetecileri vb. hedef alıyor. Bu saldırılar şimdiye kadar yaklaşık altmış bin kişinin şehit olmasına, çok daha fazlasının yaralanmasına ve kaybolmasına yol açtı." diye devam etti. 

İranlı üst düzey diplomat ayrıca "Bu rejimin işlediği korkunç suçlara dair deliller inkâr edilemezdir. Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve diğer yetkili yargı organları bu vahşetin boyutlarının farkındadır." ifadelerini kullandı. 

İran’ın BM Büyükelçisi konuşmasının devamında "Bu belgeler, sadece Nekbe’nin devam ettiğini ve Filistin halkının onlarca yıl boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak maruz kaldığı büyük acıyı gözler önüne seren kanıtların bir kısmıdır." diye ekledi.

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