Cumhurbaşkanı: Hükümetin stratejisi İslami birliği pekiştirmektir

Pezeşkiyan, bugün (Perşembe) Kirmanşah eyaletine yapılan hükümet ziyaretinin devamında, Şii ve Sünni alimler, cami imamları, medrese hocaları ve Ehli Hak toplumunun temsilcileriyle düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hayatından örnekler vererek, İslami ümmetin bütünlüğü ve milli uyumun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ulusal uzlaşıya olan inancının yalnızca siyasi bir slogan olmadığını, derin bir dini ve akli inanca dayandığını belirtti. “Allah, kıble, kitap ve peygamberimiz bir olduğuna göre, ümmetin de tek olması ve fikir ayrılıklarının tefrikaya yol açmaması gerekir” dedi.

İsrail rejiminin Gazze'deki mazlum halka yönelik işlediği zulme de değinen Pezeşkiyan, “Eğer İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışma olsaydı, Siyonist rejim bu derece şiddet ve soykırıma cesaret edemezdi” dedi.

İslam dünyasındaki büyük enerji kaynaklarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Dünyadaki petrol, gaz ve enerji kaynaklarının önemli bir bölümü bu bölgede yer alıyor, ancak İslam dünyasının düşmanları etnik ve mezhepsel ayrılıkları körükleyerek bu ülkeleri bölmeye ve kaynaklarını yağmalamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.