İranlı halterci Asya kıtasının 'en güçlü adamı' unvanını aldı

2025 Asya Halter Şampiyonası, Çin’in Jiangshan kentinde düzenlenen süper ağır sıklet müsabakalarıyla sona erdi. Bu sıklette İran’ı temsil eden Ayet Şerifi, koparmada gümüş, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Bu şampiyonada İran’ı üç sporcu temsil etti. Daha önce Ali Alipur, 96 kilo kategorisinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış, Alirıza Muini ise koparmada altın ve toplamda bronz madalya almıştı. İran, bu başarılarla toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

İranlı sporcular Çin’in Jiangshan kentindeki bu parlak performanslarıyla Asya Şampiyonası madalya sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Birinciliği ise Çin elde etti.

İranlı süper ağır sıklet milli halterci Ait Sharifi, toplamda 422 kilogram kaldırarak Asya kıtasının şampiyonu oldu.