Trump: İran Dronları Çok İyi, Hızlı ve Ölümcül

Trump, bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'da büyük şirketlerin yöneticileriyle yapılan bir çalışma kahvaltısında konuştu. Burada yaptığı açıklamada, İran’ın “bir şekilde” anlaşma ilkelerine razı olduğunu iddia etti.

Fransa Haber Ajansı’na (AFP) göre Trump, “İran’la uzun vadeli barış hakkında çok ciddi müzakereler yürütüyoruz” dedi. Ayrıca, İran’la ilgili iki yolun olduğunu belirterek, “Biri çok iyi, diğeri ise şiddet dolu. İkinci yolu tercih etmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

İran yapımı dronları “ucuz” ve “ölümcül” olarak nitelendiren Trump, Amerikan bir şirketten büyük miktarda dron üretmesini istediğini söyledi. Ancak bu şirketin iki hafta sonra 41 milyon dolara mal olan bir dron ürettiğini belirterek, “Benim kastettiğim bu değildi. Ben 35 ila 40 bin dolarlık dronlardan bahsetmiştim” dedi.

Trump sözlerine “(İran’ın dronları) gerçekten çok iyi, hızlı, ölümcül ve korkutucular.” diye devam etti.