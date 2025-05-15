Siyonist askerler arasında 2024 yılında %23,5’lik intihar artışı

Siyonist kaynaklara göre, bu artışın büyük kısmı yedek askerler arasında gerçekleşti. Siyonist “Shomrim” sitesi, 7 Ekim 2023’te Gazze savaşı başladığından bu yana intihar eden asker ve yedek askerlerin vakalarının büyük oranda gizlendiğini açıkladı.

2025 yılının başında yayınlanan resmi verilere göre, 2024 yılında 21 Siyonist asker intihar etti. Bu rakam, 2011’den bu yana görülen en yüksek sayı. 2023 yılında ise bu sayı 17 idi; bu da %23,53’lük bir artış anlamına geliyor.

Veriler, intihar eden askerlerin çoğunun yedek birliklerden olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Siyonist ordu, bu sayının yüksek olmadığını iddia ediyor; çünkü Gazze savaşının başlamasından bu yana orduya katılan asker sayısı neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Öte yandan birkaç gün önce Siyonist “Haaretz” gazetesi, Tel Aviv Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayımlayarak, Gazze’de savaşan yedek askerlerin %12’sinin ciddi psikolojik rahatsızlıklara yakalandığını bildirdi.