Pezeşkiyan: Öyle bir İran inşa edeceğiz ki kimsenin hayalinde yok

Pezeşkiyan, hükümetin altıncı eyalet gezisi kapsamında Kirmanşah’a yaptığı ziyarette, halka hitap ederek ABD Başkanı’nın İran’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. “Bizi hırsız olarak tanıtıyorlar ama kendileri tüm dünyayı yağmalıyor. Biz halkımıza hizmet etmek için her şeyimizi ortaya koyduk,” diyen

Pezeşkiyan, İran’ın 47 yıldır ambargolarla kuşatıldığını hatırlatarak, “Bizi tanımıyorlar. Bu topraklar kahramanlar, âlimler ve fedakâr insanlarla doludur. Bu yüzden ülkemizi diz çöktüremediler,” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara da değinen Pezeşkiyan, “60 bin masum insanın kanını döken kim? Biz mi teröristiz, yoksa İsrail ve onu destekleyen Amerika mı?” diye sordu. “Onlar barıştan söz ediyor ama halkın suyunu, ekmeğini ve ilacını kesiyorlar.” dedi.

Cumhurbaşkanı, İran’ın komşularıyla kardeşlik temelli ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz bu topraklarda binlerce yıldır birlikteyiz, onlar ise köksüzdür. Biz bölgede barış ve kardeşlik istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca “Tüccarlarımız, bilim insanlarımız, elitlerimiz ve yöneticilerimizle birlikte güçlü bir İran inşa edeceğiz. Öyle bir İran ki, kimse hayal bile edemez. Elbette sorunlarımız var, ama Allah’ın izniyle tek tek aşacağız. Rehberimizin liderliğinde bu millet tüm krizleri geride bırakacaktır.” diye ekledi.